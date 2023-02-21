Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ксенофонт Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильев

Смерть
Неизвестно
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