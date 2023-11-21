Сараева Галина Алекссандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960
Отец: Попов Александр
Мать: Попова Екатерина
Рождение ребёнка
05.06.1981
Дочь: Литвинцева Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Сараев Леонид Георгиевич
Рождение ребёнка
02.08.1984
Дочь: Антонова Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Сараев Леонид Георгиевич
Рождение ребёнка
18.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Леонид Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно