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Сараева Галина Алекссандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960

Отец: Попов Александр

Мать: Попова Екатерина

Рождение ребёнка
05.06.1981

Дочь: Литвинцева Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Сараев Леонид Георгиевич

Рождение ребёнка
02.08.1984

Дочь: Антонова Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Сараев Леонид Георгиевич

Рождение ребёнка
18.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Леонид Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Леонид Георгиевич

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