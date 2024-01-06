Банников Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1955
Дата смерти25.06.1923
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1955
Отец: Банников Александр
Мать: Вершинина Дина Павловна
Рождение ребёнка
12.04.1981
Дочь: Банникова Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Банникова Нина Евгеньевна
Рождение ребёнка
09.03.1983
Сын: Банников Алексей Игоревич
Мать ребёнка: Банникова Нина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1923