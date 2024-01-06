Банников Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1955

Дата смерти

25.06.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1955

Отец: Банников Александр

Мать: Вершинина Дина Павловна

Рождение ребёнка
12.04.1981

Дочь: Банникова Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Банникова Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
09.03.1983

Сын: Банников Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Банникова Нина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Нина Евгеньевна

Смерть
25.06.1923
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