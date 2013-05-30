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Токарев Олег Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1940

Дата смерти

30.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1940

Отец: Токарев Василий Павлович

Мать: Токарева Раиса Мифодьевна

Рождение ребёнка
06.01.1962

Дочь: Колесникова Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Токарева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Короленко Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Токарева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1973

Дочь: Зубарева Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Токарева Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Валентина Алексеевна

Смерть
30.05.2013
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