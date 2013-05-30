Токарев Олег Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1940
Дата смерти30.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1940
Рождение ребёнка
06.01.1962
Дочь: Колесникова Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Токарева Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
12.10.1964
Дочь: Короленко Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Токарева Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.12.1973
Дочь: Зубарева Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Токарева Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2013