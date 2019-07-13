Соловьева Алена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Алена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2019

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2019

Отец: Соловьев Дмитрий Александрович

Мать: Соловьева Юлия

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