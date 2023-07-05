Поллан (Вуич) Елена Ивановна
Место рожденияПариж
Дата рождения19.06.1860
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1860
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Париж
Бракосочетание
02.02.1897
Рождение ребёнка
04.03.1898
Сын: Поллан Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Поллан Анатолий Иосифович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Поллан Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Поллан Анатолий Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1924
Минск, Минск