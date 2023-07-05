Поллан (Вуич) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поллан (Вуич) Елена Ивановна

Место рождения

Париж

Дата рождения

19.06.1860

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1860

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Париж
Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Поллан Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
04.03.1898

Сын: Поллан Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Поллан Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Поллан Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Поллан Анатолий Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1924
Минск, Минск