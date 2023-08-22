Сабов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1945
Дата смерти22.08.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1945
Отец: Сабов Алексей Иванович
Мать: Сабова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабова Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
24.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабова Елизавета Константиновна
Смерть
22.08.2023