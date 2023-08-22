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Сабов Александр Алексеевич

Место рождения

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.08.1945

Дата смерти

22.08.2023

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1945

Отец: Сабов Алексей Иванович

Мать: Сабова Мария Николаевна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабова Елизавета Константиновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабова Елизавета Константиновна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
22.08.2023
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