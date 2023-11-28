Загородный Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородный Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Загородная Анастасия

д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загородный Николай

Мать ребёнка: Загородная Анастасия

д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Вера

Мать ребёнка: Загородная Анастасия

д. Гута Гомельской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загородная Анастасия

Смерть
Неизвестно
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
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