Загородный Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Загородная Анастасия
д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загородный Николай
Мать ребёнка: Загородная Анастасия
д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Вера
Мать ребёнка: Загородная Анастасия
д. Гута Гомельской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загородная Анастасия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно