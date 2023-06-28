Х Х Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Х Х Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Волгин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Волгин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Волгин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Волгин Сергей Иванович

Воронежская губерния Бобровский уезд Новоеурлакская волость с. Бродовое
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Волгина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Волгин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно