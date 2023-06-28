Х Х Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Волгин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Волгин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Волгин Сергей Иванович
Воронежская губерния Бобровский уезд Новоеурлакская волость с. Бродовое
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Волгина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Волгин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно