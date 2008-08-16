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Стародубцев Георгий

Место рождения

д.Сандаки Кировской обл

Дата рождения

09.09.1950

Дата смерти

16.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1950

Отец: Стародубцев Яков Алексеевич

Мать: Стародубцева Вера

д.Сандаки Кировской обл
Образование
С 01.09.1957 по 15.06.1965
школа п.Зебляки
Рождение ребёнка
22.08.1979

Сын: Стародубцев Владимир

Мать ребёнка: Стародубцев Галина Николаевна

пгт. Лесной Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцев Галина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Верхнекаменский р-н пгт Лесной ул.Пионерская 3-3
Смерть
16.08.2008
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