Стародубцев Георгий
Место рожденияд.Сандаки Кировской обл
Дата рождения09.09.1950
Дата смерти16.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1950
Отец: Стародубцев Яков Алексеевич
Мать: Стародубцева Вера
д.Сандаки Кировской обл
Образование
С 01.09.1957 по 15.06.1965
школа п.Зебляки
Рождение ребёнка
22.08.1979
Сын: Стародубцев Владимир
Мать ребёнка: Стародубцев Галина Николаевна
пгт. Лесной Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Верхнекаменский р-н пгт Лесной ул.Пионерская 3-3
Смерть
16.08.2008