Апполинария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815
Смерть
После 1849