Апполинария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апполинария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1805 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Павлов

Рождение ребёнка
1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Павлов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Павлов

Смерть
После 1849
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