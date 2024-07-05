Dayches Solomon Moreh Zedek In Vilna Zvi Hirsh 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Dayches Solomon Moreh Zedek In Vilna Zvi Hirsh

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Katzenellenbogen (Hirsch) Leia

Мать ребёнка: Dayches Fradel

Рождение ребёнка
1802

Сын: Dayches Leizer Itsko

Мать ребёнка: Dayches Fradel

Смерть
1827

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