Dayches Solomon Moreh Zedek In Vilna Zvi Hirsh
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Katzenellenbogen (Hirsch) Leia
Мать ребёнка: Dayches Fradel
Рождение ребёнка
1802
Сын: Dayches Leizer Itsko
Мать ребёнка: Dayches Fradel
Смерть
1827