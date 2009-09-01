Матвеев Владимир Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Владимир Германович

Матвеев Владимир Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1949

Дата смерти

01.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949

Отец: не указан

Мать: Матвеева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1985

Сын: Матвеев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Матвеева Галина Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.09.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close