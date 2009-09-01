Матвеев Владимир Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1949
Дата смерти01.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1985
Сын: Матвеев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Матвеева Галина Петровна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.09.2009