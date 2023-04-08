Попова (Першина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1941
Отец: Першин Николай Андреевич
Мать: Першина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1961
Дочь: Чуфистова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Попов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1967
Сын: Попов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Попов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно