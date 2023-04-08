Попова (Першина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Першина) Валентина Николаевна

Попова (Першина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1941

Отец: Першин Николай Андреевич

Мать: Першина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1961

Дочь: Чуфистова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Попов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1967

Сын: Попов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Попов Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Анатолий Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close