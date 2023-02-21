Глухих Емельян Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Емельян Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Глухих Алексей Кондратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.01.1768

Дочь: Домника

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 03.02.1770

Сын: Глухих Семен

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Рождение ребёнка
19.07.1774

Сын: Глухих Борис Емельянов

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 10.04.1777

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Глухих Степан

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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