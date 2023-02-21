Глухих Емельян Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Глухих Алексей Кондратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.01.1768
Дочь: Домника
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 03.02.1770
Сын: Глухих Семен
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
19.07.1774
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 10.04.1777
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Глухих Степан
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Матвеева
Смерть
Неизвестно