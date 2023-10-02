Лебедева-Шванёва Галина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванёва Валентина Валентиновна
Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванёва-Юрьева Тамара Валентиновна
Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванёв Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванёва-Гливак Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванёв Николай Валентинович
Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно