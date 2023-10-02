Лебедева-Шванёва Галина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева-Шванёва Галина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Матвей Ефимович

Мать: Абрамовская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванёва Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванёва-Юрьева Тамара Валентиновна

Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванёв Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванёва-Гливак Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванёв Николай Валентинович

Отец ребёнка: Шванёв Валентин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шванёв Валентин Федорович

Смерть
Неизвестно
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