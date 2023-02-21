Андреев Алексей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Кузьма Дмитриевич

Мать: Андреева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Андреева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анна

Смерть
Неизвестно
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