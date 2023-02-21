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Рустам
Рустам
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Рашид
Мать
Галина
1961 г.р.
Жена
Диана
Дети
Аделина
Рината
Добавил:
ИШ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Рашид
Мать:
Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Рината
Мать ребёнка:
Диана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Аделина
Мать ребёнка:
Диана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Диана
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