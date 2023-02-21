Рустам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рашид

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рината

Мать ребёнка: Диана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделина

Мать ребёнка: Диана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диана

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