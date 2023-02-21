Глухарев Николай Иванович
Место рожденияДмитриевка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Дмитриевка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Глухарев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Глухарева Евгения Спиридоновна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Глухарев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Глухарева Евгения Спиридоновна
Смерть
Неизвестно