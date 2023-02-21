Глухарев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухарев Николай Иванович

Место рождения

Дмитриевка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Глухарев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Глухарева Евгения Спиридоновна

Семеновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Глухарев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Глухарева Евгения Спиридоновна

Семеновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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