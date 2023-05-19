Шипов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти24.11.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1800
Смерть
24.11.1878
Место жительства
По 1878