Шипов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипов Александр Павлович

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Место рождения

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

24.11.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1800
Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
24.11.1878
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1878
Москва, город федерального значения Москва
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