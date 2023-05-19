(Бакарась) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакарась) Наталья

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
бывшее кладбище на у. Калинина у реки Бердь
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