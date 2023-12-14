Кабетова Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.194
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.194
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1974
Сын: Кабетов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кабетов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
09.10.1985
Сын: Кабетов Артемий Владимирович
Отец ребёнка: Кабетов Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно