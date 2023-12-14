Кабетова Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабетова Тамара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.194

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.194

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1974

Сын: Кабетов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кабетов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
09.10.1985

Сын: Кабетов Артемий Владимирович

Отец ребёнка: Кабетов Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабетов Владимир Яковлевич

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