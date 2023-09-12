Молодова Марина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1902
Сын: Терпигорев Василий Иванович
Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Молодов Александр Иванович
Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Алла Ивановна
Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов
Рождение ребёнка
14.11.1913
Дочь: Молодова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов
Рождение ребёнка
27.03.1917
Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно