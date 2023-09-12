Молодова Марина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодова Марина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Терпигорев Василий Иванович

Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов

Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Молодов Александр Иванович

Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Алла Ивановна

Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов

Рождение ребёнка
14.11.1913

Дочь: Молодова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов

Рождение ребёнка
27.03.1917

Сын: Молодов Иван Иванович

Отец ребёнка: Молодов Иван Андриянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодов Иван Андриянов

Смерть
Неизвестно
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