стенин иван евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стенин евграф иосифович
Мать: Стенина марфа федотовна
Рождение ребёнка
02.08.1927
Сын: Стенин илья иванович
Мать ребёнка: екатерина гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: екатерина гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: екатерина гавриловна
Смерть
Неизвестно