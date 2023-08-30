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стенин иван евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стенин евграф иосифович

Мать: Стенина марфа федотовна

Рождение ребёнка
02.08.1927

Сын: Стенин илья иванович

Мать ребёнка: екатерина гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенин василий иванович

Мать ребёнка: екатерина гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: екатерина гавриловна

Смерть
Неизвестно
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