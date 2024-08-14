Комаров Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Павел
Мать ребёнка: не указана
Жила в Череповце, работала на мясокомбинате
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Сергеева Александра Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Со слов родственников. Не нашли в метрических книгах Воскресенской Становской церкви
Смерть
Неизвестно