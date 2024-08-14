Комаров Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Павел

Мать ребёнка: не указана

Жила в Череповце, работала на мясокомбинате
Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Сергеева Александра Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Со слов родственников. Не нашли в метрических книгах Воскресенской Становской церкви
Смерть
Неизвестно

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