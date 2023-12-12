Бабайцев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабайцев Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1994

Отец: Бабайцев Сергей Анатольевич

Мать: Воронова Вера Михайловна

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