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Бабайцев Дмитрий Сергеевич
Бабайцев Дмитрий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1994
Пол
Мужской
Отец
Бабайцев Сергей Анатольевич
1974 г.р.
Мать
Воронова Вера Михайловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1994
Отец:
Бабайцев Сергей Анатольевич
Мать:
Воронова Вера Михайловна
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