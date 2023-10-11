Босаченко Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.
Сын: Босаченко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Босаченко Андрей Яковлевич
Ново-Локтевской волости посёлка Каменского казак Андрей Яковлев Босаченко и законная жена его Мария Григориева, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости посёлка Каменского казак Яков Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Босаченко Андрей Яковлевич
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно