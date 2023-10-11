Босаченко Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босаченко Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.

Сын: Босаченко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Босаченко Андрей Яковлевич

Ново-Локтевской волости посёлка Каменского казак Андрей Яковлев Босаченко и законная жена его Мария Григориева, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости посёлка Каменского казак Яков Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Босаченко Андрей Яковлевич

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босаченко Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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