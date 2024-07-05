Роде Федор Рейнгольдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1951
Отец: Роде Рейнгольд
Мать: Роде Берта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роде Юрий Фёдорович
Мать ребёнка: Роде Аграфинья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роде Борис Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1974
Сын: Роде Юрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана