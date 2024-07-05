Роде Федор Рейнгольдович 23.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Роде Федор Рейнгольдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1951

Отец: Роде Рейнгольд

Мать: Роде Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роде Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: Роде Аграфинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роде Борис Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1974

Сын: Роде Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

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