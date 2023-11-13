Елясина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 16.03.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Елясин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Елясин Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.03.1911