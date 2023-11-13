Елясина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

После 16.03.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Елясин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елясин Матвей Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.03.1911
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