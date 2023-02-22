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Безденежных Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Безденежных Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1896

Сын: Безденежных Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Безденежных Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Безденежных Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Безденежных Анастасия Евдокимовна

Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безденежных Анастасия Евдокимовна

Смерть
1935
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
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