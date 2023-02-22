Безденежных Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Безденежных Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1896
Сын: Безденежных Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Безденежных Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Безденежных Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Безденежных Анастасия Евдокимовна
Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область