Батаногов Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1822
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385
Рождение ребёнка
29.06.1822
Сын: Батаногов Косьма Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385 Деревни Донова у крестьянина Игнатья Батаногова сын Косьма Восприемники: крестьянин Максим Редозубов и Игнат... Показать все
Смерть
Неизвестно