Батаногов Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаногов Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1822
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385
Рождение ребёнка
29.06.1822

Сын: Батаногов Косьма Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385 Деревни Донова у крестьянина Игнатья Батаногова сын Косьма Восприемники: крестьянин Максим Редозубов и Игнат... Показать все
Смерть
Неизвестно

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