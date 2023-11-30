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(Кособокова) Клавдия Васильевна
(Кособокова) Клавдия Васильевна
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Древо
Место рождения
Всесвятское
, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Дата рождения
26.01.1927
Пол
Женский
Отец
Кособоков Василий Николаевич
1896 г.р.
Мать
Кособокова Ольга Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1927
Отец:
Кособоков Василий Николаевич
Мать:
Кособокова Ольга Петровна
Всесвятское
, Сандыревская волость, Коломенский уезд
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