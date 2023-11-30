(Кособокова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кособокова) Клавдия Васильевна

(Кособокова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Всесвятское, Сандыревская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

26.01.1927

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1927

Отец: Кособоков Василий Николаевич

Мать: Кособокова Ольга Петровна

Всесвятское, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close