Ашихмин Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Ашихмин Михаил Остафьев
Мать: Ашихмина Марья
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Ашихмин Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Анна Леонтьева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762