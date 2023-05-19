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Ашихмин Алексей Михайлов

Место рождения

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Около 1692 г.р.

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Ашихмин Михаил Остафьев

Мать: Ашихмина Марья

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Ашихмин Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Леонтьева

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ашихмин Семен Алексеев

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Леонтьева

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Анна Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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