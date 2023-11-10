Долгов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.?
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.?
Отец: Долгов Василий Александрович
Мать: Долгова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Мирослав Андреевич
Мать ребёнка: Долгова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Долгова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Наталья