Орлов Федор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Федор Федоров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

27.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1897

Отец: Орлов Федор Федоров

Мать: Орлова Анна Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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