Халидов Асхат Сагадатович
Место рожденияБольше-Черниговский р-н д. Украинка
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Больше-Черниговский р-н д. Украинка
Рождение ребёнка
18.09.1948
Сын: Муллагельдин Мубаракша Асхатович
Мать ребёнка: Холова Магира Самуковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холова Магира Самуковна
Смерть
Неизвестно