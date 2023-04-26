Халидов Асхат Сагадатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халидов Асхат Сагадатович

Место рождения

Больше-Черниговский р-н д. Украинка

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Больше-Черниговский р-н д. Украинка
Рождение ребёнка
18.09.1948

Сын: Муллагельдин Мубаракша Асхатович

Мать ребёнка: Холова Магира Самуковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холова Магира Самуковна

Смерть
Неизвестно
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