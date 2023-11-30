Козлов Фрол Федоров
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Козлов Федор Аггеев
4 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 26 лет в 1834, 42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 42 год... Показать все
Бракосочетание
05.02.1831
5 февраля 1831 года той же волости прихода самого села Камышевского крестьянский сын .фрол Федоров Козлов первым браком того же села крестьянской дочерью девицей Крестиной Силоновой Овечкиной. Восприе... Показать все
Рождение ребёнка
31.03.1836
Сын: Козлов Евфим Фролов
Мать ребёнка: Козлова Христина Силонова
31 марта 1836 села Камышевского у крестьянина Фрола Федорова Козлова и жены его Христины Сафоновой сын Евфимий. Восприемники - крестьянин Федоров Лютиков, крест.жена Устинья Силонова Еланцевых. 14 ле... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Козлова Харитонья Фролова
Мать ребёнка: Козлова Христина Силонова
8 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно