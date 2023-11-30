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Козлов Фрол Федоров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Козлов Федор Аггеев

Мать: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 26 лет в 1834, 42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 42 год... Показать все
Бракосочетание
05.02.1831

Жена: Козлова Христина Силонова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 февраля 1831 года той же волости прихода самого села Камышевского крестьянский сын .фрол Федоров Козлов первым браком того же села крестьянской дочерью девицей Крестиной Силоновой Овечкиной. Восприе... Показать все
Рождение ребёнка
31.03.1836

Сын: Козлов Евфим Фролов

Мать ребёнка: Козлова Христина Силонова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
31 марта 1836 села Камышевского у крестьянина Фрола Федорова Козлова и жены его Христины Сафоновой сын Евфимий. Восприемники - крестьянин Федоров Лютиков, крест.жена Устинья Силонова Еланцевых. 14 ле... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Козлова Харитонья Фролова

Мать ребёнка: Козлова Христина Силонова

8 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно
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