Петров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Александр Николаевич

Петров Александр Николаевич

Место рождения

Сырдарья, Узбекистан

Дата рождения

13.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1976

Отец: Петров Николай Сергеевич

Мать: Петрова Людмила

Сырдарья, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Илья Александрович

Мать ребёнка: Петрова Ольга Михайловна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ольга Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close