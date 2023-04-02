Петров Александр Николаевич
Место рожденияСырдарья, Узбекистан
Дата рождения13.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1976
Отец: Петров Николай Сергеевич
Мать: Петрова Людмила
Сырдарья, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Илья Александрович
Мать ребёнка: Петрова Ольга Михайловна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Ольга Михайловна