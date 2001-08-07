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Казначеева Екатерина Михайловна
Казначеева Екатерина Михайловна
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
07.08.2001
Пол
Женский
Отец
Казначеев михаил Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
Исакова - Иликаева-Казначеева елена Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2001
Отец:
Казначеев михаил Геннадьевич
Мать:
Исакова - Иликаева-Казначеева елена Федоровна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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