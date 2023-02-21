Хожайнова (Мацнева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хожайнова (Мацнева) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Хожайнова Домника Васильевна

Отец ребёнка: Хожайнов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
22.07.1900

Дочь: Андреева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Хожайнов Василий Григорьевич

Иловай-Рождественно Хоботовского района. Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Хожайнов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Хожайнов Василий Григорьевич

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
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