Хожайнова (Мацнева) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1898
Дочь: Хожайнова Домника Васильевна
Отец ребёнка: Хожайнов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.07.1900
Дочь: Андреева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Хожайнов Василий Григорьевич
Иловай-Рождественно Хоботовского района. Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Хожайнов Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Хожайнов Василий Григорьевич
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область