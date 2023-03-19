Полякова Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Полякова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Поляков Семен Дмитриевич
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно