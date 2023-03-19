Полякова Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Полякова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Поляков Семен Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Семен Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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