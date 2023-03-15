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Rudiakowska (Rudiakowska) Sofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Rudiakowski Marcin

Мать: Rudiakowska Tekla

Смерть
1937
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