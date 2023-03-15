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Rudiakowska (Rudiakowska) Sofia
Rudiakowska (Rudiakowska) Sofia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
1937
Пол
Женский
Отец
Rudiakowski Marcin
1887 г.р.
Мать
Rudiakowska (Buczynska) Tekla
1894 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Rudiakowski Marcin
Мать:
Rudiakowska Tekla
Смерть
1937
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