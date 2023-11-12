Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Борухсон Софья Александровна
Отец ребёнка: Борухсон Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.2011
Сын: Борухсон Семен Александрович
Отец ребёнка: Борухсон Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.09.2014
Дочь: Борухсон Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Борухсон Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно