Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Борухсон Софья Александровна

Отец ребёнка: Борухсон Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.2011

Сын: Борухсон Семен Александрович

Отец ребёнка: Борухсон Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.2014

Дочь: Борухсон Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Борухсон Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борухсон Александр Николаевич

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