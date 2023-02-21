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Половинчик Дина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Половинчик Ксиль Иосифович

Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
1898

Сын: Половинчик Владимир (Вэлв Welvil Welwel) Иосифович

Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зайденберг Роза Иосифовна

Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич

Володарка, Украина
Рождение ребёнка
12.05.1903

Дочь: Шимберг Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич

д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
26.07.1904

Сын: Половинчик Фридель Иосифович

Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич

Володарка, Украина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл.
Смерть
После 1914
Володарка, Київська область
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