Половинчик Дина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Половинчик Ксиль Иосифович
Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
1898
Сын: Половинчик Владимир (Вэлв Welvil Welwel) Иосифович
Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зайденберг Роза Иосифовна
Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич
Володарка, Украина
Рождение ребёнка
12.05.1903
Дочь: Шимберг Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл., Украина
Рождение ребёнка
26.07.1904
Сын: Половинчик Фридель Иосифович
Отец ребёнка: Половинчик Иось Янкелевич
Володарка, Украина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл.
Смерть
После 1914
Володарка, Київська область