Свиридов Глеб Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Глеб Леонидович

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

19.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2010

Отец: Свиридов Леонид Владимиров

Мать: Отавина Элина Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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