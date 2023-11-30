Щеглов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957
Отец: Щеглов Алексей Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1978
Дочь: Голощук Елена Викторовна
Мать ребёнка: Щеглова Галина Васильевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1985
Дочь: Артюхова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Щеглова Галина Васильевна
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно