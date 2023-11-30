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Щеглов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957

Отец: Щеглов Алексей Павлович

Мать: не указана

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.10.1978

Дочь: Голощук Елена Викторовна

Мать ребёнка: Щеглова Галина Васильевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1985

Дочь: Артюхова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Щеглова Галина Васильевна

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Галина Васильевна

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