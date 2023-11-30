Гамзина Мавра Осиповна
Место рождения
Дата рождения20.04.1836
Дата смерти1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1836
Отец: Гамзин Осип Филлипович
Мать: Гамзина Агафья Андреевна
Дочь Мавра Иосифовна (20.04.1836 г. – † не ране 1851 г.) (Исповедальные ведомости прихода с. Знаменской Знаменской церкви за 1851 г. (ГАКО, Ф. 33 Оп. 2, д. 1333 с. 574, двор 26), родилась в д. Песочня... Показать все
Крещение
21.04.1836
крестили 21.04.1836 г. восприемник крестьяни д. Песочня Андрей Лаврентьев, Андрей Осипов жена Дарья Яковлева (Метрические книги за 1836 г. ГАТО Ф. 1678, оп. 3., д. 47. л. 508 об.).
Смерть
1851
Не ранее 1851 г.