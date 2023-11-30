Гамзина Мавра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамзина Мавра Осиповна

Гамзина Мавра Осиповна

Место рождения

Песочня, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.04.1836

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1836

Отец: Гамзин Осип Филлипович

Мать: Гамзина Агафья Андреевна

Песочня, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Дочь Мавра Иосифовна (20.04.1836 г. – † не ране 1851 г.) (Исповедальные ведомости прихода с. Знаменской Знаменской церкви за 1851 г. (ГАКО, Ф. 33 Оп. 2, д. 1333 с. 574, двор 26), родилась в д. Песочня... Показать все
Крещение
21.04.1836
Песочня, Суворовский муниципальный район, Тульская область
крестили 21.04.1836 г. восприемник крестьяни д. Песочня Андрей Лаврентьев, Андрей Осипов жена Дарья Яковлева (Метрические книги за 1836 г. ГАТО Ф. 1678, оп. 3., д. 47. л. 508 об.).
Смерть
1851
Не ранее 1851 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close