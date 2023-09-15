Горелова (Фалилеева) Римма Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелова (Фалилеева) Римма Константиновна

Горелова (Фалилеева) Римма Константиновна

Место рождения

Sherlovaya Gora, Zabaykalsky Krai Russia

Дата рождения

Между 1937 и 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1937 и 1942

Отец: Фалилеев Константин Евграфович

Мать: Фалилеева Елизавета Перфильевна

Sherlovaya Gora, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Горелов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Владивосток
Похороны
Неизвестно
Владивосток
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close