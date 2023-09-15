Горелова (Фалилеева) Римма Константиновна
Место рожденияSherlovaya Gora, Zabaykalsky Krai Russia
Дата рожденияМежду 1937 и 1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1937 и 1942
Sherlovaya Gora, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Горелов Николай Павлович
Смерть
Неизвестно
Владивосток
Похороны
Неизвестно
Владивосток