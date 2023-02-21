Нагаев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Черменина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкин Елена Александровна
Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно