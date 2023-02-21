Нагаев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Черменина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкин Елена Александровна

Мать ребёнка: Нагаев Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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