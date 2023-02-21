Суходольская Тамира Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходольская Тамира Казимировна

Суходольская Тамира Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close